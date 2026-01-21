search icon



盤中速報 - 茂矽(2342)大漲7.48%，報39.5元

鉅亨網新聞中心

茂矽(2342-TW)21日09:18股價上漲2.75元，報39.5元，漲幅7.48%，成交6,795張。

茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

近5日股價上漲13.78%，集中市場加權指數上漲3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+402 張
  • 外資買賣超：+403 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+1,046 張
  • 融券增減：+49 張

台股盤中速報

