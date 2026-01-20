鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-20 17:44

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發表 1 月下旬面板價格預測評論，電視面板在需求淡季不淡，預計價格將轉為上漲 1 美元、液晶監視器面板主流尺寸也同步上漲；不過，筆電面板因第二季需求不確性因素高，1 月價格下跌 0.1-0.2 美元。

集邦表示，雖然受到記憶體與各式零組件漲價的衝擊，但是部分主力電視品牌客戶仍積極增強備貨，希望可以在記憶體等零組件的取得能力相對小品牌客戶較優之下，進一步獲取更多市佔率。

因此，電視面板需求在第一季的傳統淡季表現並不弱勢，加上面板廠已經計畫將在 2 月份進行相對應的減產，整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在第一季迎來一波漲勢，預計 1 月電視面板包括 32/43/55/65 吋將調漲 1 美元。

液晶監視器面板方面，雖然 1 月同樣是傳統淡季，但是在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以避免後續採購成本出現持續被墊高的風險。因此，部分客戶對於液晶監視器面板需求也一反以往，提前開始轉強。

此外，隨著電視面板價格也開始進入上漲循環，也讓面板廠有更好的基礎營造液晶監視器面板價格上漲的氛圍，就 1 月來看，Open Cell 面板有望率先反映價格調升，主流尺寸如 23.8 與 27 吋 IPS 預計調漲 0.1~0.2 美元，而液晶監視器面板模組價格則仍將維持持平態勢。

至於筆電面板，受到記憶體漲價等衝擊，讓筆電品牌客戶在第一季轉趨於積極備貨，希望可以在手中仍有零組件庫存，以及趕在終端價格實際開始調升前，盡可能擴大出貨量，品牌客戶因而增強了對筆電面板的需求，同時也要求面板廠在價格上作更多讓步。