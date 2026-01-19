鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 18:53

台灣正式邁入超高齡社會，「長壽」與「通膨」成為退休生活的兩大變數，根據衛福部最新統計，國人近十年平均每人醫療支出漲幅高達 66%，住院費用亦成長 40%。為因應日益沉重的醫療負擔，凱基人壽宣布推出「元氣樂活終身醫療健康保險」，首創「健康增值保險金」機制，鼓勵保戶自主健康管理，最高可額外獲得 20% 理賠增值金，將保險從單純的事後補償轉化為事前健康激勵。

醫療通膨10年漲6成！凱基人壽「元氣樂活」健康險 新增健康增值保險金機制。(圖/凱基人壽)

凱基人壽指出，醫療技術進步導致自費項目增加，加上物價上漲，退休後的醫療成本遠超預期。「元氣樂活」終身險針對此痛點，建構了全方位的醫療防護網，提供住院日額、加護病房 / 燒燙傷病房日額等多元保障，並納入高達 1499 項門診及住院手術，以及 166 項特定處置。若住院超過 31 日，日額保險金將翻倍給付 (2 倍)，協助分擔長期住院的經濟壓力。

傳統醫療險多為「發生事故才理賠」，凱基人壽此次導入的「健康增值保險金」機制，賦予保險主動價值。自第三保單年度起，若保戶連續兩個保單年度未申請理賠，當未來發生理賠事故時，其「住院日額」、「加護病房」及「住院手術」保險金將自動增值 20%。

凱基人壽表示，透過理賠額度的實質增加，不僅能應對未來的通膨壓力，更讓保戶在健康時也能感受到保單的增值價值，同時希望鼓勵民眾維持良好生活習慣。