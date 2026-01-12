search icon



製鞋廠豐泰自結2025年淨利50.33億元年減14% EPS爲5.1元

鉅亨網記者張欽發 台北

製鞋廠豐泰 (9910-TW) 今 (12) 日公布最新自結獲利資訊，豐泰 2025 年營收 835.12 億元，年減 4.54%，自結全年稅後純益爲 50.33 億元，年減 14.24%，每股純益爲 5.1 元。

cover image of news article
豐泰自結2025年淨利50.33億元年減14% EPS爲5.1元。(鉅亨網記者張欽發攝)

豐泰 2025 年 12 月營收爲 66.61 億元，自結單月營業利益爲 4.4 億元，單月稅前盈餘 5.24 億元，年減 25.38%。


豐泰自 2025 年自結全年稅前盈餘爲 79.76 億元，年減 6.9%，2025 年全年稅後純益爲 50.33 億元，年減 14.24%，每股純益爲 5.1 元。

此外，製龍頭寶成 (9904-TW) 今天也公布最新營收資訊，寶成 2025 年 12 月 營收爲 204.58 億元，月減 1.33%，年減 8.37%， 2025 年第四季營收 627.69 億元，爲 2025 年單季最高，季增 6.71%，年減 8.23%。

寶成 2025 年全年營收爲 2514 億元，年減 2.71%。


文章標籤

寶成豐泰製鞋自結盈餘

相關行情

台股首頁我要存股
豐泰104-2.80%
寶成32.2+3.04%

