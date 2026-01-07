search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.24%，報7556.06點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日10:30，費城半導體下跌94.87點（或1.24%），暫報7556.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.72%
  • 近 1 月：+4.88%
  • 近 3 月：+12.94%
  • 近 6 月：+38.07%
  • 今年以來：+3.85%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.34%；科林研發(LRCX-US)下跌2.48%；安可(AMKR-US)下跌2.36%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.33%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.03%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲6.02%；輝達(NVDA-US)上漲0.72%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.59%；英特爾(INTC-US)上漲0.35%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7553.57-1.27%
Onto Innovation Inc.184.21-1.63%
科林研發201.4-2.69%
安可52.42+2.20%
超捷國際72.7-2.90%
邁威爾科技84.24-4.52%
萊迪思半導體82.665-3.25%
輝達190.675+1.83%
和康電訊166.07-3.32%
英特爾43.785+9.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty