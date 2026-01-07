盤中速報 - 費城半導體大跌1.24%，報7556.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日10:30，費城半導體下跌94.87點（或1.24%），暫報7556.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.72%
- 近 1 月：+4.88%
- 近 3 月：+12.94%
- 近 6 月：+38.07%
- 今年以來：+3.85%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.34%；科林研發(LRCX-US)下跌2.48%；安可(AMKR-US)下跌2.36%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.33%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.03%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲6.02%；輝達(NVDA-US)上漲0.72%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.59%；英特爾(INTC-US)上漲0.35%。
