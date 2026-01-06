聯寶去年營收創高 看好高階網通應用接單動能

磁性元件廠聯寶 ( 6821-TW ) 2025 年營收 5.82 億元，年增 2.84%，續創歷年同期新高，公司看好，隨著新一代通訊規格加速推進，有助於公司在高階網通應用領域持續擴大市占與接單動能。

聯寶磁性元件產品廣泛應用於 LAN、無線基地台與 PoE 供電架構，加上歐洲電信市場景氣回升、各國加速推動網通升級計畫，帶動 PoE 電源變壓器、LAN 類變壓器出貨動能穩健成長，磁性元件業務去年營收成長 13%。

展望 2026 年第一季，聯寶持審慎樂觀看法，在磁性元件方面，與客戶合作開發 Wi‑Fi 7/8 及 Docsis 4.0 等新一代網通技術規格所需的高頻磁性元件，以穩固全球網通市場的供應地位。