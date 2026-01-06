聯寶去年營收創高 看好高階網通應用接單動能
鉅亨網記者彭昱文 台北
磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 2025 年營收 5.82 億元，年增 2.84%，續創歷年同期新高，公司看好，隨著新一代通訊規格加速推進，有助於公司在高階網通應用領域持續擴大市占與接單動能。
聯寶磁性元件產品廣泛應用於 LAN、無線基地台與 PoE 供電架構，加上歐洲電信市場景氣回升、各國加速推動網通升級計畫，帶動 PoE 電源變壓器、LAN 類變壓器出貨動能穩健成長，磁性元件業務去年營收成長 13%。
聯寶指出，隨著 Wi-Fi 8 逐步成為下一代無線通訊標準，具備更高頻寬、更低延遲與更佳干擾管理能力，將廣泛應用於智慧家庭、企業網路與 AIoT 等多元連網場域，帶動高速傳輸與穩定供電需求同步提升。
展望 2026 年第一季，聯寶持審慎樂觀看法，在磁性元件方面，與客戶合作開發 Wi‑Fi 7/8 及 Docsis 4.0 等新一代網通技術規格所需的高頻磁性元件，以穩固全球網通市場的供應地位。
無線充電業務方面，聯寶則持續拓展非消費型應用領域，旗下無線充電模組已成功切入醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等市場，並同步鎖定亞太與歐洲市場進行業務拓展，皆為未來營運成長奠定堅實基礎。
