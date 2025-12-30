鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-30 18:32

體感設備商智崴 (5263-TW) 今 (30) 日召開法說會，董事長歐陽志宏表示，明年看好中東市場、一級主題樂園、全球觀光景點及城市娛樂中心等四大成長動能，上半年可望淡季不淡，將成為重啟成長的一年。

歐陽志宏表示，今年歐洲、美國、中國市場需求相對遲滯，呈現持平，但日本、東南亞、中東地區等成長訊號明確、市場動能持續強勁；其中，公司在中東市場已拿下 3 個標案，下半年投標 13 個預計明年上半年陸續公布。

歐陽志宏進一步指出，沙烏地阿拉伯在「Vision 2030」政策推動下，加速推進大型娛樂與觀光建設，市場對高承載量與沉浸式體驗設備需求明顯提升，智崴於當地市場的布局逐步深化。

智崴所打造位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的 Flying Over Saudi 飛行劇院，也於 12 月 24 日正式開幕，除了是中東首座飛行劇院，也是全球首座採用 8K 投影影像系統的飛行劇院。

歐陽志宏看好，隨著國際娛樂品牌持續投入中東與新興市場，包括迪士尼宣布與 Miral 合作於阿布達比亞斯島打造全新主題樂園、環球影城亦正規劃在沙烏地阿拉伯建造主題樂園，市場對高品質沉浸式體驗的需求將持續擴大。

此外，智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購 5 套不同的大型體感設備，業主規劃於 2027 年於胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發，也替公司在東南亞市場累積具體實績。