俄羅斯計劃在未來十年內在月球上興建一座電站，為月球探測計劃和中俄聯合月球科研站提供能源支持。

俄羅斯國家航天集團（Roscosmos）周三（24 日）在一份聲明中表示，計劃最晚於 2036 年前建成一座月球發電站，並已就此與拉沃奇金科學生產聯合體簽署合約。

該月球發電站計劃於 2036 年前建成，合約將於 2025 年開始執行。該月球發電站將為俄羅斯月球計畫的用戶以及國際月球科學站的基礎設施長期提供電力。

合約中規定的工作包括航天器研發、地面試驗、飛行試驗和在月球上部署基礎設施。

俄羅斯聯邦航天局表示：「該項目是建立一個長期穩定運行的科學月球基地，並從一次性任務邁向長期月球探索計畫的重要一步。」

儘管 Roscosmos 並未明確指出該月球電站是否為核電站，但其聲明卻列出兩大關鍵參與方，包括俄羅斯國家原子能集團（Rosatom）以及俄羅斯頂級核研究機構庫爾恰托夫研究所，暗示技術路線已鎖定核能。

在全球主要大國加速推進月球探索之際，這一計畫凸顯了俄羅斯重返深空探索前沿的雄心。

自 1961 年蘇聯太空人尤里 · 加加林成為全球首位進入太空的人類以來，俄羅斯長期以航天強國自居。 然而，過去十幾年來，航天實力逐漸被中國和美國甩開。