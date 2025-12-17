search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.06%，報6884.8點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日11:35，費城半導體下跌73.64點（或1.06%），暫報6884.80點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.62%
  • 近 1 月：+3.77%
  • 近 3 月：+14.46%
  • 近 6 月：+32.11%
  • 今年以來：+38.57%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌3.25%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.14%；輝達(NVDA-US)下跌1.94%；科林研發(LRCX-US)下跌1.9%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.07%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲2.59%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.3%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.74%；科沃(QRVO-US)上漲0.95%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.82%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6760.62-2.84%
博通324.49-4.93%
艾司摩爾1029.59-4.32%
輝達171.3575-3.58%
科林研發157.14-3.75%
安謀控股公司115.585-4.55%
連貫174.23-0.55%
凌雲邏輯121.33+0.17%
邁威爾科技83.66-0.49%
科沃86.18-0.45%
芯源系統923.0625-2.97%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty