盤中速報 - 費城半導體大跌1.06%，報6884.8點
截至台北時間17日11:35，費城半導體下跌73.64點（或1.06%），暫報6884.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.62%
- 近 1 月：+3.77%
- 近 3 月：+14.46%
- 近 6 月：+32.11%
- 今年以來：+38.57%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌3.25%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.14%；輝達(NVDA-US)下跌1.94%；科林研發(LRCX-US)下跌1.9%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.07%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲2.59%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.3%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.74%；科沃(QRVO-US)上漲0.95%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.82%。
