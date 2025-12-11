鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估上修至14.36元，預估目標價為555.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.99元上修至14.36元，其中最高估值15.17元，最低估值12.83元，預估目標價為555.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.17(15.17)
|20.51
|22
|最低值
|12.83(12.83)
|15.61
|19.35
|平均值
|14.23(13.96)
|17.17
|20.32
|中位數
|14.36(13.99)
|17.15
|19.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.68億
|111.56億
|122.26億
|最低值
|90.83億
|101.03億
|115.03億
|平均值
|96.33億
|106.85億
|119.70億
|中位數
|96.12億
|106.95億
|121.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.81
|6.29
|7.92
|14.51
|營業收入
|42.00億
|50.71億
|58.53億
|61.24億
詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
