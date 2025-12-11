search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估上修至14.36元，預估目標價為555.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.99元上修至14.36元，其中最高估值15.17元，最低估值12.83元，預估目標價為555.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值15.17(15.17)20.5122
最低值12.83(12.83)15.6119.35
平均值14.23(13.96)17.1720.32
中位數14.36(13.99)17.1519.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值99.68億111.56億122.26億
最低值90.83億101.03億115.03億
平均值96.33億106.85億119.70億
中位數96.12億106.95億121.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.816.297.9214.51
營業收入42.00億50.71億58.53億61.24億

詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


