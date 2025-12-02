search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7160.75點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:35，費城半導體上漲140.23點（或2%），暫報7160.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.73%
  • 近 1 月：-2.88%
  • 近 3 月：+25.24%
  • 近 6 月：+45.27%
  • 今年以來：+39.81%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.56%；泰瑞達(TER-US)上漲4.39%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3.19%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.87%。

部分成分股表現相對疲軟，安森美半導體(ON-US)下跌0.26%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7165.602.07%
連貫169.3+3.55%
泰瑞達188.4113+4.89%
萊迪思半導體70.57+2.86%
Onto Innovation Inc.152.75+3.91%
邁威爾科技92.81+1.88%
安森美半導體49.835-1.18%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty