盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7160.75點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:35，費城半導體上漲140.23點（或2%），暫報7160.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.73%
- 近 1 月：-2.88%
- 近 3 月：+25.24%
- 近 6 月：+45.27%
- 今年以來：+39.81%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.56%；泰瑞達(TER-US)上漲4.39%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3.19%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.87%。
部分成分股表現相對疲軟，安森美半導體(ON-US)下跌0.26%。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲5%，報188.62美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大漲5.06%，報171.78美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報655.34美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報7097.59點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇