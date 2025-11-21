鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋璞(GAP-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為27.00元

search icon



Factset 最新調查：蓋璞(GAP-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對蓋璞(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.2元，最低估值2.05元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.2(2.2)2.53
最低值2.05(2.05)2.162.24
平均值2.13(2.1)2.262.57
中位數2.14(2.1)2.242.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值153.82億158.17億166.33億
最低值152.63億155.20億159.92億
平均值153.47億156.98億161.64億
中位數153.60億157.02億161.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.780.67-0.551.342.20
營業收入138.00億166.70億156.16億148.89億150.86億

詳細資訊請看美股內頁：
蓋璞(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


