鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋璞(GAP-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對蓋璞(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.2元，最低估值2.05元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.2(2.2)
|2.5
|3
|最低值
|2.05(2.05)
|2.16
|2.24
|平均值
|2.13(2.1)
|2.26
|2.57
|中位數
|2.14(2.1)
|2.24
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.82億
|158.17億
|166.33億
|最低值
|152.63億
|155.20億
|159.92億
|平均值
|153.47億
|156.98億
|161.64億
|中位數
|153.60億
|157.02億
|161.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|2.20
|營業收入
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
|150.86億
詳細資訊請看美股內頁：
蓋璞(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
