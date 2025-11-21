盤中速報 - Xai大漲30.65%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
Xai(XAI)在過去 24 小時內漲幅超過30.65%，最新價格0.03美元，總成交量達0.42億美元，總市值0.38億美元，目前市值排名第 164 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：1,434,767,960。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.92%
- 近 1 月：+2.30%
- 近 3 月：-44.26%
- 近 6 月：-67.83%
- 今年以來：-88.46%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 文件幣大跌12.23%，報1.64美元
- 盤中速報 - Arbitrum大跌14.45%，報0.2美元
- 盤中速報 - AAVE大跌12.58%，報156美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌10.79%，報0.1313美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇