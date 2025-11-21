search icon



盤中速報 - Dymension大漲108.95%，報0.18美元

鉅亨網新聞中心

Dymension(DYM)在過去 24 小時內漲幅超過108.95%，最新價格0.18美元，總成交量達1.21億美元，總市值0.73億美元，目前市值排名第 119 名。

近 1 日最高價：0.23美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：395,097,949。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+75.32%
  • 近 1 月：+26.48%
  • 近 3 月：-40.81%
  • 近 6 月：-63.16%
  • 今年以來：-89.96%

