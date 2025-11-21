盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額5.90億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現疲軟，21日10:49相關指數下跌2.07%，總成交額5.90億元，大盤占比0.83%。
該產業上漲家數10、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股藝舍-KY(2724-TW)21日10:27股價下跌1.1元，報17.6元，跌幅5.88%。
其他類指數近5日下跌4.46%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.46%
|-2.82%
|近一月
|-12.03%
|-3.91%
|近三月
|-1.94%
|+4.82%
|近六月
|+4.03%
|+11.07%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大魯閣(1432)急拉3.93%報18.5元，成交563張
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.24%報11.45元，成交15張
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)大跌7.14%，報1560元
- 盤中速報 - 詠昇(6418)大跌8.47%，報38.35元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇