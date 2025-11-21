search icon



盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額5.90億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現疲軟，21日10:49相關指數下跌2.07%，總成交額5.90億元，大盤占比0.83%。

該產業上漲家數10、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股藝舍-KY(2724-TW)21日10:27股價下跌1.1元，報17.6元，跌幅5.88%。

其他類指數近5日下跌4.46%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.46% -2.82%
近一月 -12.03% -3.91%
近三月 -1.94% +4.82%
近六月 +4.03% +11.07%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

