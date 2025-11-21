盤中速報 - 恆生科技指數下跌-167.31點至5407.28點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日09:36，恆生科技指數下跌167.31點（或3%），暫報5407.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.8%
- 近 1 月：-6.04%
- 近 3 月：+0.6%
- 近 6 月：+4.87%
- 今年以來：+27.93%
焦點個股
環球市場概念領跌-4.28%。其中 ＦＩ二華夏納一百(07522-HK) 上漲 7.69% ; ＦＩ二南方納指(07568-HK) 上漲 7.83% ; 。
禽畜飼料概念領跌-3.80%。其中 利特米(01936-HK) 下跌 4.48% ; 大成食品(03999-HK) 下跌 3.13% ; 。
