鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅3.66%，總成交額24.58億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.66%，總成交額24.58億元，大盤占比26.79%。

該產業上漲家數18、下跌家數81、平盤家數3。領跌個股商丞(8277-TW)21日09:01股價下跌1.1元，報10.05元，跌幅9.87%。

半導體類指數近5日下跌4.02%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.02% -2.82%
近一月 -3.58% -3.91%
近三月 +19.66% +4.82%
近六月 +26.45% +11.07%

