盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅3.66%，總成交額24.58億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.66%，總成交額24.58億元，大盤占比26.79%。
該產業上漲家數18、下跌家數81、平盤家數3。領跌個股商丞(8277-TW)21日09:01股價下跌1.1元，報10.05元，跌幅9.87%。
半導體類指數近5日下跌4.02%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.02%
|-2.82%
|近一月
|-3.58%
|-3.91%
|近三月
|+19.66%
|+4.82%
|近六月
|+26.45%
|+11.07%
