鉅亨速報

盤後速報 - 元大臺灣ESG永續(00850)次交易(21)日除息0.7元，參考價52.75元

鉅亨網新聞中心

元大臺灣ESG永續(00850-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為52.75元，相較今日收盤價53.45元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/21 53.45 0.7 1.31% 0.0
2025/08/21 46.99 0.6 1.28% 0.0
2025/05/22 42.92 0.6 1.4% 0.0
2025/02/21 46.56 0.66 1.42% 0.0
2024/11/18 45.85 0.65 1.42% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

元大臺灣ESG永續53.45+2.79%

