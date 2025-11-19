search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額173.14億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，19日11:19相關指數下跌2.19%，總成交額173.14億元，大盤占比28.53%。

該產業上漲家數35、下跌家數65、平盤家數2。領跌個股商丞(8277-TW)19日11:16股價下跌1.35元，報12.35元，跌幅9.85%。

半導體類指數近5日下跌2.3%，櫃買市場加權指數下跌2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.3% -2.59%
近一月 -2.63% -4.29%
近三月 +15.38% +0.69%
近六月 +27.41% +10.12%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26580.12-0.66%
商丞12.35-9.85%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
商丞

72%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty