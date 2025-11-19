盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額173.14億
台股今日半導體業類股表現疲軟，19日11:19相關指數下跌2.19%，總成交額173.14億元，大盤占比28.53%。
該產業上漲家數35、下跌家數65、平盤家數2。領跌個股商丞(8277-TW)19日11:16股價下跌1.35元，報12.35元，跌幅9.85%。
半導體類指數近5日下跌2.3%，櫃買市場加權指數下跌2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.3%
|-2.59%
|近一月
|-2.63%
|-4.29%
|近三月
|+15.38%
|+0.69%
|近六月
|+27.41%
|+10.12%
