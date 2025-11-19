search icon



外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.5%，報1.6206元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日00:30，歐元/加幣下跌0.0082點跌幅達0.5%，暫報1.6206點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.01%
  • 近 1 週：-0.54%
  • 近 3 月：+1.49%
  • 近 6 月：+3.10%
  • 今年以來：+9.01%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.79，本日下跌0.13%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日下跌0.12%
  • 歐元/澳元相關性0.57，本日下跌0.17%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.71，本日下跌0.42%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.62，本日下跌0.06%
  • 美元/日元相關性-0.60，本日下跌0.14%

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.6202-0.53%
歐元/美元1.1577-0.11%
英鎊/美元1.3145-0.08%
澳元/美元0.6502+0.17%
日元/美元0.0064+0.00%

