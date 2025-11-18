search icon



盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額29.87億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.37%，總成交額29.87億元，大盤占比2.95%。

該產業上漲家數4、下跌家數45、平盤家數0。領跌個股京晨科(6419-TW)18日12:16股價下跌4.8元，報53.9元，跌幅8.18%。

光電類指數近5日下跌3.86%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.86% -0.51%
近一月 -14.44% -2.04%
近三月 -24.51% +3.07%
近六月 -13.46% +10.84%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

