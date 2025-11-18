search icon



盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額15.31億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.01%，總成交額15.31億元，大盤占比0.38%。

該產業上漲家數5、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股雙鍵(4764-TW)18日11:49股價下跌6.3元，報57.4元，跌幅9.89%。

化學工業近5日下跌0.18%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -0.18% -1.51%
近一月 -3.9% +0.53%
近三月 -5.05% +12.11%
近六月 -3.66% +25.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

