盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額15.31億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.01%，總成交額15.31億元，大盤占比0.38%。
該產業上漲家數5、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股雙鍵(4764-TW)18日11:49股價下跌6.3元，報57.4元，跌幅9.89%。
化學工業近5日下跌0.18%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.18%
|-1.51%
|近一月
|-3.9%
|+0.53%
|近三月
|-5.05%
|+12.11%
|近六月
|-3.66%
|+25.65%
