盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額54.16億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.42%，總成交額54.16億元，大盤占比6.64%。

該產業上漲家數10、下跌家數37、平盤家數0。領跌個股光焱科技(7728-TW)18日11:04股價下跌16元，報298.5元，跌幅5.09%。

其他電子類指數近5日下跌2.52%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.52% -0.51%
近一月 -6.58% -2.04%
近三月 +3.87% +3.07%
近六月 +31.8% +10.84%

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26835.69-2.23%
光焱科技307-2.38%

