盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額54.16億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.42%，總成交額54.16億元，大盤占比6.64%。
該產業上漲家數10、下跌家數37、平盤家數0。領跌個股光焱科技(7728-TW)18日11:04股價下跌16元，報298.5元，跌幅5.09%。
其他電子類指數近5日下跌2.52%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.52%
|-0.51%
|近一月
|-6.58%
|-2.04%
|近三月
|+3.87%
|+3.07%
|近六月
|+31.8%
|+10.84%
