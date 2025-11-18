盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額942.07億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.09%，總成交額942.07億元，大盤占比34.29%。
該產業上漲家數15、下跌家數75、平盤家數2。領跌個股華東(8110-TW)18日10:45股價下跌3.65元，報35.35元，跌幅9.36%。
半導體業近5日下跌1.81%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.81%
|-1.51%
|近一月
|+0.53%
|+0.53%
|近三月
|+21.05%
|+12.11%
|近六月
|+39.13%
|+25.65%
