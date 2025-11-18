search icon



盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額942.07億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.09%，總成交額942.07億元，大盤占比34.29%。

該產業上漲家數15、下跌家數75、平盤家數2。領跌個股華東(8110-TW)18日10:45股價下跌3.65元，報35.35元，跌幅9.36%。

半導體業近5日下跌1.81%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -1.81% -1.51%
近一月 +0.53% +0.53%
近三月 +21.05% +12.11%
近六月 +39.13% +25.65%

