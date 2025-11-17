盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6879.51點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日10:51，費城半導體上漲68.31點（或1%），暫報6879.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.83%
- 近 1 月：+0.16%
- 近 3 月：+18.4%
- 近 6 月：+38.38%
- 今年以來：+35.64%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.06%；科林研發(LRCX-US)上漲3.29%；博通(AVGO-US)上漲2.52%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.34%；應用材料(AMAT-US)上漲1.81%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.38%；英特格(ENTG-US)下跌1.34%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.13%；科沃(QRVO-US)下跌0.98%；亞德諾(ADI-US)下跌0.85%。
