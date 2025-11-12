鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至54.31元，預估目標價為735元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由53.78元上修至54.31元，其中最高估值58.76元，最低估值49元，預估目標價為735元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|58.76(58.76)
|58.8
|66.47
|最低值
|49(49)
|45.43
|49.74
|平均值
|53.69(53.47)
|52.85
|58.01
|中位數
|54.31(53.78)
|53.17
|58.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|720,342,820
|823,935,000
|895,487,430
|最低值
|702,066,000
|699,148,000
|731,987,000
|平均值
|710,091,300
|769,743,670
|841,882,240
|中位數
|709,469,500
|775,990,000
|858,341,870
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|42.27
|21.44
|19.78
|59.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|587,087,097
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
