鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至54.31元，預估目標價為735元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由53.78元上修至54.31元，其中最高估值58.76元，最低估值49元，預估目標價為735元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值58.76(58.76)58.866.47
最低值49(49)45.4349.74
平均值53.69(53.47)52.8558.01
中位數54.31(53.78)53.1758.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值720,342,820823,935,000895,487,430
最低值702,066,000699,148,000731,987,000
平均值710,091,300769,743,670841,882,240
中位數709,469,500775,990,000858,341,870

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS42.2721.4419.7859.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		587,087,097482,314,429537,191,932535,238,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

