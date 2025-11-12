盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.3%，總成交額47.19億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現強勁，12日09:07相關指數上漲2.3%，總成交額47.19億元，大盤占比46.66%。
該產業上漲家數68、下跌家數21、平盤家數15。領漲個股建榮(5340-TW)12日09:07股價上漲4.8元，報57.8元，漲幅9.06%。
電子零組件類指數近5日下跌1.34%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.34%
|-1.65%
|近一月
|+5.62%
|-1.78%
|近三月
|+20.02%
|+6.87%
|近六月
|+47.56%
|+13.55%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 嘉鋼(2067)急跌-3.24%報10.45元，成交21張
- 盤中速報 - 鑫創(3259)急拉4.29%報24.35元，成交122張
- 盤中速報 - 富世達(6805)急跌-4.49%報1595.0元，成交3,191張
- 盤中速報 - 映泰(2399)急拉4.77%報23.05元，成交1,900張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇