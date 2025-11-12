search icon



盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.3%，總成交額47.19億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現強勁，12日09:07相關指數上漲2.3%，總成交額47.19億元，大盤占比46.66%。

該產業上漲家數68、下跌家數21、平盤家數15。領漲個股建榮(5340-TW)12日09:07股價上漲4.8元，報57.8元，漲幅9.06%。

電子零組件類指數近5日下跌1.34%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.34% -1.65%
近一月 +5.62% -1.78%
近三月 +20.02% +6.87%
近六月 +47.56% +13.55%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27839.48+0.20%
建榮58.3+10.0%

