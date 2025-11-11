盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報618.53美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間11日22:48股價下跌32.79美元，報618.53美元，跌幅5.03%，成交量606,954（股），盤中最高價647.87美元、最低價618.53美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.93%
- 近 1 月：+8.78%
- 近 3 月：+33.15%
- 近 6 月：+88.69%
- 今年以來：+81.38%
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德康醫療(DXCM-US)大漲5.06%，報57.62美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.1%，報7078.33點
- 盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲5.15%，報178.78美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大漲5.02%，報200.85美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇