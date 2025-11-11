search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報618.53美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間11日22:48股價下跌32.79美元，報618.53美元，跌幅5.03%，成交量606,954（股），盤中最高價647.87美元、最低價618.53美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.93%
  • 近 1 月：+8.78%
  • 近 3 月：+33.15%
  • 近 6 月：+88.69%
  • 今年以來：+81.38%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006814.52-0.26%
道瓊指數47433.660.14%
NASDAQ23395.04-0.56%
費城半導體7039.69-1.64%
Applovin Corp - Class A610.787-6.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty