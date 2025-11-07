search icon



外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1547元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間07日02:40，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.49%，暫報1.1547點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-1.20%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：+1.86%
  • 今年以來：+11.74%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.83，本日上漲0.73%
  • 歐元/加幣相關性0.80，本日上漲0.52%
  • 紐元/美元相關性0.64，本日上漲0.39%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.90，本日上漲0.41%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.1%

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1548+0.01%
英鎊/美元1.3137+0.03%
加幣/美元0.7085+0.03%
紐元/美元0.5637+0.09%

