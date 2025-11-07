外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1547元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日02:40，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.49%，暫報1.1547點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-1.20%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：+1.86%
- 今年以來：+11.74%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.90，本日上漲0.41%
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.1%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.806元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.82%，報152.85元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.11%，報99.11元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.79%，報1451.99元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇