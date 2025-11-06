search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime Corp(SITM-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SiTime Corp(SITM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.78元，其中最高估值2.81元，最低估值2.19元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.81(2.25)4.475.566.95
最低值2.19(2.16)3.154.66.95
平均值2.55(2.21)3.875.086.95
中位數2.78(2.2)45.086.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.15億4.44億5.39億6.90億
最低值2.90億3.63億5.05億6.90億
平均值3.03億4.10億5.22億6.90億
中位數3.04億4.18億5.22億6.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.581.531.03-3.63-4.05
營業收入1.16億2.19億2.84億1.44億2.03億

詳細資訊請看美股內頁：
SiTime Corp(SITM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

