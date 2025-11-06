鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime Corp(SITM-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SiTime Corp(SITM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.78元，其中最高估值2.81元，最低估值2.19元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.81(2.25)
|4.47
|5.56
|6.95
|最低值
|2.19(2.16)
|3.15
|4.6
|6.95
|平均值
|2.55(2.21)
|3.87
|5.08
|6.95
|中位數
|2.78(2.2)
|4
|5.08
|6.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15億
|4.44億
|5.39億
|6.90億
|最低值
|2.90億
|3.63億
|5.05億
|6.90億
|平均值
|3.03億
|4.10億
|5.22億
|6.90億
|中位數
|3.04億
|4.18億
|5.22億
|6.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.58
|1.53
|1.03
|-3.63
|-4.05
|營業收入
|1.16億
|2.19億
|2.84億
|1.44億
|2.03億
詳細資訊請看美股內頁：
SiTime Corp(SITM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
