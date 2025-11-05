鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為170.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元上修至2.87元，其中最高估值2.91元，最低估值2.72元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.91(2.91)3.714.455.42
最低值2.72(2.72)3.093.54.51
平均值2.85(2.82)3.334.015.01
中位數2.87(2.81)3.34.095.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.50億116.36億143.27億173.84億
最低值87.58億104.29億120.46億145.20億
平均值88.58億108.03億129.73億154.87億
中位數88.70億106.84億128.67億145.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.500.661.071.642.23
營業收入23.18億29.48億43.81億58.60億70.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

