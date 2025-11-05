鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元上修至2.87元，其中最高估值2.91元，最低估值2.72元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.91(2.91)
|3.71
|4.45
|5.42
|最低值
|2.72(2.72)
|3.09
|3.5
|4.51
|平均值
|2.85(2.82)
|3.33
|4.01
|5.01
|中位數
|2.87(2.81)
|3.3
|4.09
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.50億
|116.36億
|143.27億
|173.84億
|最低值
|87.58億
|104.29億
|120.46億
|145.20億
|平均值
|88.58億
|108.03億
|129.73億
|154.87億
|中位數
|88.70億
|106.84億
|128.67億
|145.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|0.66
|1.07
|1.64
|2.23
|營業收入
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
|70.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
