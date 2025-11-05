鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為202.50元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.78元，其中最高估值1.79元，最低估值1.55元，預估目標價為202.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(1.67)
|2.87
|4.41
|4.84
|最低值
|1.55(1.55)
|1.86
|2.52
|2.96
|平均值
|1.74(1.59)
|2.32
|3.21
|3.94
|中位數
|1.78(1.58)
|2.25
|3.08
|3.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.33億
|13.81億
|22.82億
|24.45億
|最低值
|7.73億
|9.93億
|12.78億
|14.87億
|平均值
|8.14億
|11.49億
|15.71億
|19.02億
|中位數
|8.31億
|11.52億
|14.91億
|18.81億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
