鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為202.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.78元，其中最高估值1.79元，最低估值1.55元，預估目標價為202.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(1.67)2.874.414.84
最低值1.55(1.55)1.862.522.96
平均值1.74(1.59)2.323.213.94
中位數1.78(1.58)2.253.083.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.33億13.81億22.82億24.45億
最低值7.73億9.93億12.78億14.87億
平均值8.14億11.49億15.71億19.02億
中位數8.31億11.52億14.91億18.81億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.38-0.17-0.64
營業收入7,987萬1.16億3.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSALAB

