鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.95元，其中最高估值3.1元，最低估值2.71元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.1(2.78)
|3.94
|5.95
|9.11
|最低值
|2.71(2.59)
|2.55
|2.55
|2.54
|平均值
|2.92(2.69)
|3.22
|4.19
|5.74
|中位數
|2.95(2.7)
|3.17
|4.31
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.53億
|29.64億
|35.65億
|36.49億
|最低值
|22.20億
|23.27億
|24.04億
|23.91億
|平均值
|23.23億
|26.01億
|29.96億
|32.21億
|中位數
|23.32億
|26.24億
|30.19億
|33.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|1.76
|營業收入
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
|21.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為185.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為158.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為21.28元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇