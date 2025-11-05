search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.95元，其中最高估值3.1元，最低估值2.71元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.1(2.78)3.945.959.11
最低值2.71(2.59)2.552.552.54
平均值2.92(2.69)3.224.195.74
中位數2.95(2.7)3.174.315.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.53億29.64億35.65億36.49億
最低值22.20億23.27億24.04億23.91億
平均值23.23億26.01億29.96億32.21億
中位數23.32億26.24億30.19億33.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.720.560.651.76
營業收入9.88億14.35億16.11億18.30億21.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

