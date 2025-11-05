投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
精成科 (6191-TW)、金像電 (2368-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、旺宏 (2337-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
金像電 (2368-TW)、精成科 (6191-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
金像電 (2368-TW)、精成科 (6191-TW)、凱基金 (2883-TW)、京元電子 (2449-TW)、台光電 (2383-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
金像電 (2368-TW)、凱基金 (2883-TW)、京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW)、台光電 (2383-TW)
5. 投信當日 (04) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、金像電 (2368-TW)、力成 (6239-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇