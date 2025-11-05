search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計買超 5 日的股票
精成科 (6191-TW)、金像電 (2368-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、旺宏 (2337-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
金像電 (2368-TW)、精成科 (6191-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
金像電 (2368-TW)、精成科 (6191-TW)、凱基金 (2883-TW)、京元電子 (2449-TW)、台光電 (2383-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
金像電 (2368-TW)、凱基金 (2883-TW)、京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW)、台光電 (2383-TW)


5. 投信當日 (04) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、金像電 (2368-TW)、力成 (6239-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
精成科119-1.24%
金像電470.5-2.59%
京元電子212.5-0.70%
華新28.6-0.52%
旺宏29.7+0.00%
凱基金15.75-1.25%
台光電1445-1.70%
力成169.5-2.59%
日月光投控235.5-1.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
金像電

72.73%

勝率
偏強
精成科

86.96%

勝率

#營收獲利增加

偏強
金像電

72.73%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
金像電

72.73%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty