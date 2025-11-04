碳盤查最終倒數！證券F4手把手實戰演練 沒趕上的這裡「補課」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-04 12:27

‌



為協助資本額 50 億元以下 (第三階段) 上市櫃公司，順利於明年首次依「上市櫃公司永續發展路徑圖」完成 114 年個體公司碳盤查資訊申報，櫃買中心與證交所、期交所及集保結算所昨 (3) 日辦理「溫室氣體盤查實作宣導會」，為擴大宣導效益，本次宣導會首度採實體及線上直播方式同步進行，獲得約 2,000 位現場及線上與會之公司代表熱烈迴響，宣導會內容影音檔可至「上櫃公司入口網」觀賞回放。

溫室氣體盤查實作宣導會，左起台灣產業服務基金會戴竹君經理及馬勝雄協理、櫃買中心上櫃監理部黃正宏、勤業眾信聯合會計師事務所協理王宇晨及國立臺北科技大學黃泓維博士。（圖：櫃買中心提供）

櫃買中心指出，本次「溫室氣體盤查實作宣導會」主題豐富，會中邀請勤業眾信聯合會計師事務所代表就「永續發展路徑圖」及「我國接軌 IFRS 永續揭露準則」中的溫室氣體盤查揭露規範進行說明，亦邀請台北科技大學講師就 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 兩套國際溫室氣體盤查標準差異、範疇一與範疇二溫室氣體盤查步驟等深入解析。

‌



最後由具實務輔導經驗之台灣產業服務基金會專業顧問，帶領與會企業就範疇一與範疇二盤查實務案例進行演練，並介紹可免費使用之資料庫等資源，整體課程內容兼具深度與實用性，有效協助企業對接國際標準及主管機關政策，提升企業碳盤查能力之落實與應用。

本次宣導會結束後將錄製剪輯影音檔，放置於「上櫃公司入口網」之「溫室氣體盤查」頁籤項下之「宣導資訊」及接軌 IFRS 永續揭露準則專區之「宣導專區」。