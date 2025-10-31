search icon



盤後速報 - 統一台灣高息動能(00939)次交易(3)日除息0.07元，參考價14.51元

鉅亨網新聞中心


統一台灣高息動能(00939-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為14.51元，相較今日收盤價14.58元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/03 14.58 0.072 0.49% 0.0
2025/10/02 14.1 0.072 0.51% 0.0
2025/09/02 13.73 0.068 0.5% 0.0
2025/07/31 13.8 0.068 0.49% 0.0
2025/07/01 13.74 0.068 0.49% 0.0

統一台灣高息動能14.58+0.28%

