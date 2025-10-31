盤後速報 - 統一台灣高息動能(00939)次交易(3)日除息0.07元，參考價14.51元
統一台灣高息動能(00939-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為14.51元，相較今日收盤價14.58元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/03
|14.58
|0.072
|0.49%
|0.0
|2025/10/02
|14.1
|0.072
|0.51%
|0.0
|2025/09/02
|13.73
|0.068
|0.5%
|0.0
|2025/07/31
|13.8
|0.068
|0.49%
|0.0
|2025/07/01
|13.74
|0.068
|0.49%
|0.0
