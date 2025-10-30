鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為150元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.53元下修至3.5元，其中最高估值4.39元，最低估值2.46元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.39(4.39)10.5514.48
最低值2.46(2.46)4.326.17
平均值3.45(3.47)6.718.98
中位數3.5(3.53)6.468.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值39,772,00050,046,50059,742,480
最低值38,564,00043,940,41049,369,490
平均值39,356,58046,764,20054,355,210
中位數39,362,22046,736,54053,242,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

