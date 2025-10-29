鉅亨網編輯林羿君 2025-10-29 18:00

‌



聲稱自己擅長促成和平的美國總統川普，週三 (29 日) 再度提及自己促成了印度與巴基斯坦的停火。川普表示，自己以 250% 的關稅威逼雙方，還形容印度總理莫迪是「長相最和善的人」，同時也是一個渴望戰鬥的「殺手」。

川普又提調解印巴停火 稱莫迪是渴望戰鬥的「殺手」。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，莫迪本周缺席了在馬來西亞舉行的區域領導人峰會，因為印度官員擔心川普會再次聲稱是他調停了停火。

‌



這次發言的時機，正值莫迪在下周即將開始的一場關鍵州選舉中為其政黨造勢，這番言論可能給總理的對手提供政治彈藥。

川普週三再慶州舉行的 APEC 峰會上，向企業領袖發表演講時說：「我給莫迪總理打電話說，我們不能和你達成貿易協議，你這是在挑起與巴基斯坦的戰爭，我們絕不會這麼做」。他同時也給巴基斯坦打了類似的電話，但雙方都告訴他「你應該讓我們打一仗」。

最終，川普揚言要對印巴兩國徵收 250% 關稅，「這意味著你們永遠無法與美國做生意」。

川普還說，莫迪看起來外表最和善、就像是「你會想當作父親」的人，但骨子裡是一個殺手，揚言印度會戰鬥下去，「我說，『哇！這是我認識的那個人嗎？』」