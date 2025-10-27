資金寒冬！哈佛博士招生名額腰斬 還有更多美國院校減招博士生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-27 05:00

美國哈佛大學計劃在未來兩年內大幅削減博士生招生名額。

美國哈佛大學計劃在未來兩年內大幅削減博士生招生名額。

據哈佛大學學生報紙 《哈佛深紅報》報導，哈佛大學文理學院（FAS）將在未來兩年內將理科院系的博士生招生名額削減 75% 以上，藝術與人文學院的博士生招生名額減少約 60%。尚不清楚社會科學學院的縮招規模，但其下屬部門院系將縮招 50% 至 70%。

哈佛大學文理學院是該校最大學術部門，主管大學生、博士生課程和部分研究生課程。目前該學院擁有大學生 7,000 餘人，研究生 4,600 人，教職員工 1,200 餘人。目前各院系已經將博士生名額分配方案告知文理學院，但最終方案尚未公布。

美國國家科學基金會下屬國家科學與工程統計中心（NCSES）8 月發布的一項調查顯示，2024 年美國大學共頒發超過 5.8 萬個研究型博士學位，其中超過 1.8 萬個頒發給國際學生，佔總數 32%。

按生源國來看，中國、印度和韓國是前三大生源國。2024 年共有 6,756 名中國籍學生獲美國大學研究型博士學位，佔國際研究生博士研究生總數 36%。印度和韓國則分別有 2,649 和 1,061 人獲美國研究型博士學位。

據《第一財經》周日（26 日）報導，一位哈佛大學在讀博士生稱，文理學院是各個學院的上級，他所在的學院也在管理範圍內。

對於校方的做法，他認為資金緊張是最大原因，「教授也沒錢，系裡也沒錢，所以招不了學生。」他透露，他所在的院系從年初開始就經歷聯邦資金削減、招聘凍結等一系列變動。

今年年初，受特朗普政府削減研究經費影響，許多美國大學院系在最後一刻緊急削減了即將入學的研究生或博士生人數。

一些院系已經取消下一申請周期的博士招生。

華盛頓大學天文學家 Emily Levesque 說，由於聯邦政府削減資金導致資源有限，該系決定暫停 2026～2027 學年博士招生。

布朗大學人類學系主任 Jessaca Leinaweaver 表示，該系選擇暫停下一學年博士招生，以維持新生數量平衡。

芝加哥大學校長阿里維薩托斯上個月也宣布，將裁員 400 人，並暫停近 20 個博士項目招生，以節省 1 億美元。