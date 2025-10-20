〈陸股盤後〉市場不甩中國GDP成長連續第二季放緩 三大指數收高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-20 16:30

‌



中國股市三大指數周一（20 日）收盤收高，最新數據顯示，中國第三季國內生產毛額（GDP）成長 4.8%，連續第二季放緩，增幅降至一年來最小。

市場不甩中國GDP成長連續第二季放緩，三大指數收高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.63% 報 3,863.89 點，深證成指漲 0.98% 報 12,813.21 點，創業板指漲 1.98% 報 2,993.45 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7515 兆元。

‌



盤面上看，煤炭、燃氣類股大幅拉升，旅遊餐飲、石油、保險、汽車、房地產、半導體族群上揚。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，第三季 GDP 較去年同期成長 4.8%，增幅小於第二季的 5.2%，而經濟學家原估增長 4.7%。

國家統計局周一發布的其他經濟數據包括：

9 月工業生產年增 6.5%，增幅大於前值的 5.2%。

9 月城鎮失業率從 5.3% 降至 5.2%。

9 月零售銷售年增 3%，增幅小於前值的 3.4%，寫下去年 11 月以來最小升幅。

針對第三季 GDP 成長腳步放緩的問題，國家統計局發言人周一表示，這主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。

從國際看，第三季以來，個別國家濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行，國際經貿增長不穩定、不確定性加大，發展面臨的外部環境更趨複雜。

從國內看，中國正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩客觀上影響經濟增速回落。

儘管經濟增速有所回落，但國家統計局發言人強調，中國經濟穩中有進發展態勢沒有變。從增長水平看，第三季 4.8% 的經濟增速仍明顯高於多數主要經濟體，對中國這麼大體量的經濟體尤為難能可貴。

瑞銀集團高級中國經濟學家張寧（Ning Zhang）表示：「歸根結底，經濟成長正在放緩，但分化巨大。」 出口和工業生產超出預期，但零售銷售、投資等國內經濟指標都趨緩。