鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過10.57億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格106,303.26美元，24小時漲跌幅-0.39%；以太幣(ETH)現報價格3,861.21美元，24小時漲跌幅-0.32%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達10.57億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達8.08億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.81億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅49.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：FET(FET)近一週漲幅31.1%；Lista(LISTA)近一週漲幅24.1%；KAVA(KAVA)近一週漲幅23.5%。
近一週跌幅：DEGO(DEGO)近一週跌幅73.8%；Enzyme(MLN)近一週跌幅29.3%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅26.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.3億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.94億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 盤中速報 - 以太幣大跌8.58%，報3,714.43美元
- 加密貨幣再遭重擊：比特幣避險光環失靈 市場擔憂信貸危機擴大
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇