鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過10.57億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-19 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅49.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

‌



近一週漲幅：FET(FET)近一週漲幅31.1%；Lista(LISTA)近一週漲幅24.1%；KAVA(KAVA)近一週漲幅23.5%。