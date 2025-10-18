盤中速報 - Ethena大漲8.9%，報0.44美元
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.9%，最新價格0.44美元，總成交量達1.24億美元，總市值28.99億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：0.44美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.12%
- 近 1 月：-43.04%
- 近 3 月：+6.84%
- 近 6 月：+46.50%
- 今年以來：-57.83%
