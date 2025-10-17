盤中速報 - Sui大跌8%，報2.48美元
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8%，最新價格2.48美元，總成交量達1.73億美元，總市值87.04億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：2.74美元，近 1 日最低價：2.48美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.41%
- 近 1 月：-33.29%
- 近 3 月：-37.22%
- 近 6 月：+18.51%
- 今年以來：-41.28%
