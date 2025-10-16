盤中速報 - Lido DAO大跌8.12%，報0.92美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過8.12%，最新價格0.92美元，總成交量達0.36億美元，總市值8.23億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：1.1美元，近 1 日最低價：0.9美元，流通供給量：895,767,993。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.55%
- 近 1 月：-24.16%
- 近 3 月：-1.78%
- 近 6 月：+32.87%
- 今年以來：-49.53%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - DEGO大跌8.4%，報1.31美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大跌8.43%，報0.53美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.39%，報189.06美元
- 盤中速報 - AAVE大跌8.23%，報240.6美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇