【Joe’s華爾街脈動】漲勢止步，科技股裂痕與貿易緊張局勢再起

Joe Lu


網飛 Netflix 與德州儀器財報令人失望，全球市場情緒惡化，為創紀錄的台股帶來顯著逆風。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】漲勢止步，科技股裂痕與貿易緊張局勢再起 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 22 日 美東時間


摘要
  • 隨著貿易擔憂再起，以及科技產業財報疲弱，美股回檔，蓋過了工業股強勁業績的利多。
  • 網飛 (Netflix) 財報嚴重失準，以及德州儀器 (Texas Instruments) 黯淡的財測，導致那斯達克指數領跌，顯示市場領漲族群的脆弱性。
  • 十年期公債殖利率跌至 2025 年新低，確認投資者明顯轉向避險。
  • 「舊經濟」企業的強勁財報，不足以支撐大盤漲勢，顯示市場焦點已轉回宏觀風險。
  • 關於美國可能對中國實施新軟體出口限制的報導，重新點燃了貿易焦慮，成為此波賣壓的主要催化劑。

全球股市的漲勢已然停滯， 更新的美中貿易摩擦，以及科技產業關鍵的財報令人失望，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

