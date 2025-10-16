盤中速報 - 愛麗絲大跌12.62%，報0.415美元
鉅亨網新聞中心
愛麗絲(ALICE)在過去 24 小時內跌幅超過12.62%，最新價格0.415美元，總成交量達0.34億美元，總市值0.43億美元，目前市值排名第 88 名。
近 1 日最高價：0.55美元，近 1 日最低價：0.41美元，流通供給量：99,795,028。
MyNeighborAlice由瑞典的遊戲公司Antler Interactive開發，被稱為「去中心化的動物森友會」，是一個區塊鏈沙盒遊戲，用戶不需要任何區塊鏈知識即可進行遊戲，其原生代幣為Alice，用戶可以搜集遊戲中的道具作為非同質化代幣NFT，甚至實現社區自主治理，是一個備受矚目的項目。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+43.11%
- 近 1 月：+42.87%
- 近 3 月：+9.93%
- 近 6 月：+21.44%
- 今年以來：-55.30%
