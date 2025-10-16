search icon



盤中速報 - CRV大跌8.17%，報0.551美元

鉅亨網新聞中心


CRV(CRV)在過去 24 小時內跌幅超過8.17%，最新價格0.551美元，總成交量達0.42億美元，總市值11.42億美元，目前市值排名第 41 名。

近 1 日最高價：0.64美元，近 1 日最低價：0.55美元，流通供給量：1,378,583,421。

Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-19.96%
  • 近 1 月：-20.59%
  • 近 3 月：-21.61%
  • 近 6 月：+1.75%
  • 今年以來：-37.97%

CRV0.5638-6.11%
以太幣4003.44-3.12%

