盤中速報 - 大零幣大跌8.48%，報246美元
大零幣(ZEC)在過去 24 小時內跌幅超過8.48%，最新價格246美元，總成交量達2.08億美元，總市值39.81億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：290美元，近 1 日最低價：240美元，流通供給量：16,186,510。
Zcash使用零知識證明技術(zk-SNARK)，在交易和驗證過程中預設不揭露機密資訊，但提供用戶選擇性揭露，讓所有交易得以受到隱私和匿名的保護。Zcash可以在公鍊進行匿名且無法竄改的交易，交易發送者、接收者和交易數額等資訊都是保密的，擁有秘鑰的人才能查看，而秘鑰擁有者可以選擇性地向他人提供秘鑰。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+68.49%
- 近 1 月：+397.22%
- 近 3 月：+520.20%
- 近 6 月：+746.59%
- 今年以來：+351.36%
