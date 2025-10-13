search icon



盤中速報 - 恆生科技指數下跌-250.74點至6009.01點，跌幅4.01%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日11:35，恆生科技指數下跌250.74點（或4.01%），暫報6009.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.48%
  • 近 1 月：+4.52%
  • 近 3 月：+19.27%
  • 近 6 月：+27.74%
  • 今年以來：+40.1%

焦點個股


大中華區概念領跌-5.18%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.01% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 5.98% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 5.7% 。

電子零件概念領跌-3.84%。其中 瑞聲科技(02018-HK) 下跌 7.02% ; 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 6.62% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 6.03% 。

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數大中華區電子零件

瑞聲科技39.660-8.41%
舜宇光學科技77.700-8.16%
高偉電子33.920-7.07%
ＸＬ二南方恒科6.215-9.20%
ＦＬ二南方恒指5.825-7.10%
ＦＬ二南方國指3.492-6.98%

