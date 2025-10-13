盤中速報 - CRV大漲19.68%，報0.578美元

Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。